Украинцы уже привыкли к постоянным массированным атакам и сигналам воздушной тревоги. Однако все равно каждый раз тяжело слышать своими ушами звуки взрывов. Глава Харьковской ОВА сообщает о прилетах и призывает всех жителей города оставаться в укрытиях.
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Что известно о взрывах в Харькове 18 октября
Пока деталей о том, что произошло в городе, нет, однако мэр Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале о двух волнах взрывов.
Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города,
– написал Терехов.
Метро приостанавливает работу
Харьковский метрополитен в своих социальных сетях сообщил об остановке поездов. Кроме того, отметили, что жители города могут использовать подземку в качестве укрытия.
Уважаемые пассажиры! В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия,
– говорится в сообщении.
Также пресс-служба метрополитена призвала харьковчан не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге и всегда прятаться в укрытие. Важно беречь свою жизнь и заботиться о близких.