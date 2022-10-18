Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах. По его словам, они были слышны в северной части города.
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Во время тревоги местные услышали взрывы в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе 18 октября, примерно в половине 7 утра. Сначала их услышали местные, затем подтвердили в совете обороны Кривого Рога.
О деталях взрывов пока не сообщается. По состоянию на 07:10 в городе продолжается тревога.
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