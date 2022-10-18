Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи. За його словами, їх було чутно у північній частині міста.

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Під час тривоги місцеві почули вибухи у Кривому Розі

Вибухи пролунали у місті 18 жовтня, приблизно о пів на 7 ранку. Спочатку їх почули місцеві, згодом підтвердили в раді оборони Кривого Рогу.

Про деталі вибухів поки не повідомляють. Станом на 07:30 у місті все ще тривога.

Олександр Вілкул зазначив, що небезпека триває. Очільник ВЦА каже, що на Україну запускають крилаті ракети Х-101 з району Волгодонська. Орієнтовний час можливого прильоту – 7:50.

Важливо! Росіяни активно обстрілюють міста України й намагаються завдати якомога більших руйнувань. Мета країни-агресорки – залякати український народ будь-якими способами. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги у своєму населеному пункті – негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких.

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Уночі ворог атакував Південь країни дронами-камікадзе

На Миколаївщині у ніч проти 18 жовтня не було спокійно. Росіяни продовжують завдавати ударів України іранськими "шахідами".

Українським захисникам удалося збити 5 безпілотників. Повідомляють, що в обласному центрі та деяких районах зникло електропостачання.

Окупанти все частіше використовують іранські безпілотники типу "Shahed-136" на території нашої держави. Важливо знати, як розпізнати ворожий дрон та що робити при зустрічі з ним.



Як розпізнати дрони-шахіди та що робити / Інфографіка 24 каналу