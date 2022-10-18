Попри це, українцям потрібно готуватися до складної зими. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Потрібно бути готовими до ударів

За словами радника МВС, росіяни можуть продовжити завдавати ударів. Так, у зимовий період українцям варто:

намагатися переходити на альтернативне паливо;

запасатися свічками;

продумати запасні варіанти для приготування їжі.

До цього треба підготуватися і розуміти, що вірогідність така існує. Знову ж таки, сподіваємося, що нам нададуть ППО, яке дозволить збивати максимальну кількість російських дронів та ракет,

– підсумував Денисенко.

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