Попри це, українцям потрібно готуватися до складної зими. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Потрібно бути готовими до ударів
За словами радника МВС, росіяни можуть продовжити завдавати ударів. Так, у зимовий період українцям варто:
- намагатися переходити на альтернативне паливо;
- запасатися свічками;
- продумати запасні варіанти для приготування їжі.
До цього треба підготуватися і розуміти, що вірогідність така існує. Знову ж таки, сподіваємося, що нам нададуть ППО, яке дозволить збивати максимальну кількість російських дронів та ракет,
– підсумував Денисенко.
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Опалювальний сезон в Україні: останні новини
- На українців очікує, мабуть, найскладніша зима за всі роки незалежності нашої держави. В Уряді запевнили, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Жодних перенесень та змін не буде.
- Однак температурний мінімум у житлових приміщеннях взимку буде знижений до 16 градусів. Річ у тім, що наразі газ і вугілля слід використовувати економно.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що житлові будинки та теплові мережі готові на майже 90%. Тож невдовзі можна буде говорити про вихід на всі 100%. Але мовитиметься лише про ті регіони держави, де не ведуться активні бойові дії.
- Та важливо не лише налагодити роботу мереж, а й забезпечити себе необхідною кількістю палива, яке й генеруватиме тепло. Відомо, що у підземних газосховищах України зберігається майже 14 мільярдів кубометрів газу.
- До зими посилено готують й навчальні заклади. Як розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, понад 90% усіх садочків, шкіл та вишів уже готові до цього опалювального сезону.
- Українців закликали продовжити заощаджувати енергію. Це потрібно для проведення ремонтних робіт та уникнення планових відключень. Так, споживання електроенергії з 17 до 22 години має бути меншим на 25% – це стосується не лише побутового використання, а й підприємців.
- Жителів прилеглих до зони бойових дій територій забезпечать паливною деревиною. На допомогу з державного бюджету виділили понад 560 мільйонів гривень.