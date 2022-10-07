Кошти розподілять відповідно до пропозицій військових адміністрацій. Отримати дрова зможуть жителі 8 областей України.

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Аби кожна сім'я могла зігріти свою оселю

Безкоштовні дрова видаватимуть мешканцям таких областей:

Донецької;

Запорізької;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Чернігівської.

Відповідну ініціативу Мінреінтеграції вже підтримав Кабмін. Обласні військові адміністрації мають закупити паливну деревину та розподілити між людьми. Натомість держава компенсує всі витрати.

Загалом на таку допомогу планують витратити 562,5 мільйона гривень. Посадовці переконують, треба зробити все можливе, аби під час опалювального сезону кожен українець міг зігріти свої оселю.

В Україні спростили процедуру закупівлі дров

Жителі нашої держави можуть придбати дрова, безпосередньо звернувшись до лісництва. Відповідну процедуру спростили наприкінці вересня 2022 року. Аби купити паливні матеріали, можна написати заяву до лісового господарства, обрати товар та оплатити.

Незабаром планують запустити інтернет-магазин "ДроваЄ". Тож українці зможуть купувати дрова, не виходячи з дому.

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Проблеми з опаленням через війну

У Луганській області окупанти знищили всю необхідну інфраструктуру, тож опалювального сезону не буде взагалі.

Від початку повномасштабної війни окупанти часто б'ють по котельнях. Зокрема, наприкінці серпня окупанти підірвали одну з них у Маріуполі.

Раніше міський голова Мелітополя повідомив, що російська армія мінує котельні, аби знищити їх та звинуватити у всьому наших захисників.

Станом на кінець вересня окупанти пошкодили 350 об'єктів теплопостачання. Зокрема, 335 котелень, з яких 13 повністю зруйнували, 11 ТЕЦ (зруйнували 4) та 3 ТЕС.

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