Відповідну інформацію повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Про доцільність такого рішення годі здогадатись, особливо незадовго до початку опалювального сезону.

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У Маріуполі знову пролунав вибух

Маріуполь. росіяни знов влаштували вибух. Гучний, який чуло все місто,

– повідомив Петро Андрющенко.

Він додав, що вороги підірвали котельню.

Вибух котельні в Маріуполі: дивіться відео

"Замість того, аби готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти нищать навіть залишки тих, що. Таке воно, свято російської ганчирки під вибухи руйнації. Навіть, без фронту", – повідомив радник міського голови Маріуполя.

Окупанти мінують та відключають котельні

Окрім Маріуполя, російські окупанти вдаються до диверсій у тимчасово окупованому Мелітополі.

19 серпня мер міста Іван Федоров повідомив, що росіяни мінують котельні в місті. Після цього їх хочуть підірвати та звинуватити у всьому Збройні Сили України.

Також мер додав, що російські військові зруйнували в окупованому Мелітополі газову систему, через що в місті вже місяць немає газу.

22 серпня Іван Федоров пояснив, що російські загарбники під керівництвом гауляйтера балицького готують диверсію на мережах опалення – відключають котельні. За останніми даними, росіяни відкинули систему опалення Мелітополя на 20 років назад.

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