О целесообразности такого решения легко догадаться, особенно незадолго до начала отопительного сезона. Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В Мариуполе снова раздался взрыв

Мариуполь. россияне снова устроили взрыв. Громкий, который слышал весь город,

– сообщил Петр Андрющенко.

Он добавил, что враги взорвали котельную.

Взрыв котельной в Мариуполе: смотрите видео

"Вместо того, чтобы готовить город к зиме и строить котельные, оккупанты уничтожают даже остатки тех, что есть. Таков он, праздник российской тряпки под взрывы разрушения. Даже без фронта", – сообщил советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты минируют и отключают котельные

Кроме Мариуполя, российские оккупанты прибегают к диверсиям во временно оккупированном Мелитополе.

19 августа мэр города Иван Федоров сообщил, что россияне минируют котельные в городе. После этого они хотят взорвать и обвинить во всем Вооруженные Силы Украины.

Мэр добавил, что российские военные разрушили в оккупированном Мелитополе газовую систему, из-за чего в городе уже месяц нет газа.

22 августа Иван Федоров объяснил, что российские захватчики под руководством гауляйтера балицкого готовят диверсию на сетях отопления – отключают котельные. По последним данным, россияне отбросили систему отопления Мелитополя на 20 лет назад.

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