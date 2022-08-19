Окупанти хочуть підірвати котельні та звинуватити ЗСУ

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, російські військові вже другий день мінують теплоцентралі в Мелітополі та великі котельні, яких у місті три.

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Іван Федоров пояснив, що окупанти мінують котельні, щоб зробити диверсію. У планах російського ворога звинуватити ЗСУ та сили спротиву, які діють на території Мелітополя, і на них перекласти відповідальність за те, що в місті немає тепла.

Мер Мелітополя також зазначив, що можна спрогнозувати комунальний колапс восени на території тимчасово окупованої Запорізької області. Він розповів, що окупанти обіцяли провести газопровід від Бердянська до Мелітополя.

Однак у самому Бердянську також немає газу й будівництво газопроводу займе не один місяць. Окрім того, за словами Федорова, окупанти хизувалися, що привезуть вугілля у Мелітополь.

Але не розумію, куди вони його буду засипати,

– резюмував мелітопольський мер.

Ворог готує серію терактів і провокацій

Окупанти в захопленому Мелітополі за наказом гауляйтера євгена балицького почали роздавати мирним мешканцям листівки з інформацією про те, як "рятуватися від HIMARS". Це може свідчити про те, що росіяни готують провокацію з обстрілами.

В українській розвідці попереджають, що окупанти також готують провокацію на Запорізькій АЕС, що біля захопленого міста Енергодар. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції. У ГУР МО заявили, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.

Окрім того, росіяни можуть готувати теракт на День Незалежності України. За даними розвідки, в окупованому Маріуполі росіяни планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

За одним із можливих сценаріїв росіян, вони можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься "судилище", точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.

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