Средства распределят в соответствии с предложениями военных администраций. Получить дрова могут жители 8 областей Украины.

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Чтобы каждая семья могла согреть свой дом

Бесплатные дрова будут выдавать жителям таких областей:

Донецкой;

Запорожской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Черниговской.

Соответствующую инициативу Минреинтеграции уже поддержал Кабмин. Областные военные администрации должны закупить топливную древесину и распределить между людьми. Государство же компенсирует все расходы.

В общей сложности на такую помощь планируют потратить 562,5 миллиона гривен. Чиновники убеждают, нужно сделать все возможное, чтобы во время отопительного сезона каждый украинец мог согреть свой дом.

В Украине упростили процедуру закупки дров

Жители нашего государства могут приобрести дрова, непосредственно обратившись в лесничество. Соответствующую процедуру упростили в конце сентября 2022 года. Чтобы купить топливные материалы, можно написать заявление в лесное хозяйство, выбрать товар и оплатить.

В скором времени планируют запустить интернет-магазин "ДроваЄ". Так что украинцы смогут покупать дрова, не выходя из дома.

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Проблемы с отоплением из-за войны

В Луганской области оккупанты уничтожили всю необходимую инфраструктуру, поэтому отопительного сезона не будет вообще.

С начала полномасштабной войны оккупанты часто бьют по котельным. В частности, в конце августа оккупанты взорвали одну из них в Мариуполе.

Ранее мэр Мелитополя сообщил, что российская армия минирует котельные, чтобы уничтожить их и обвинить во всем наших защитников.

По состоянию на конец сентября оккупанты повредили 350 объектов теплоснабжения. В частности, 335 котельных, из которых 13 полностью разрушили, 11 ТЭЦ (разрушили 4) и 3 ТЭС.

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