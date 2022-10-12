В уряді подякували українцям, які з 10 жовтня свідомо зменшили споживання електроенергії. А також попросили зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

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Навіщо зменшувати споживання

Така економія потрібна для проведення ремонтних робіт, а також щоб уникнути планових відключень. Для цього свідоме зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні повинно бути меншим на 25%. І це стосується не лише побутового використання, а й підприємців.

Звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Як підкреслив прем'єр-міністр, такий відповідальний підхід дозволить мінімізувати застосування графіків відключення.

Також в уряді зазначили, що завдяки відповідальному користуванню економія електроенергії уже склала 10%. "Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах", – зазначив Шмигаль.

Дивіться звернення Дениса Шмигаля повністю: відео

Віялові відключення 12 жовтня

Як повідомили в Укренерго, віялові відключення світла повністю контрольовані та триватимуть по кілька годин. Вони передбачаються у низці областей:

Києві,

Черкаській області,

Сумській області,

Тернопільській області,

Вінницькій області,

Полтавській області.

Тож в Укренерго попросили добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до нього розумно.

Зверніть увагу! В Укренерго також підкреслили, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень.



Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Споживання електроенергії: останні новини Після масованого ракетного удару Росії деякі підстанції сильно пошкоджені, а деякі – знищені повністю. Тож для відновлення їхньої стабільної роботи Укренерго анонсувало віялові відключення, які вони можуть тривати декілька днів.

Зменшити користування електроенергією у пікові години також закликав й Президент України. Він наголосив, що якби не удари 11 жовтня, то вже поновили б енергопостачання, яке терористи пошкодили напередодні.

У мережі появились графіки та перелік міст, де будуть здійснювати аварійні відключення світла. Це відбуватиметься, зокрема, у Києві, Черкаській, Сумській, Тернопільській та інших областях.

В Укренерго закликали економно використовувати світло не лише ввечері, а й зранку. З'ясувалося, що українці 12 жовтня з восьмої ранку споживали на 6% більше електроенергії, ніж напередодні.

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