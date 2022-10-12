В правительстве поблагодарили украинцев, которые с 10 октября сознательно снизили потребление электроэнергии. А также попросили снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.
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Зачем уменьшать потребление
Такая экономия необходима для проведения ремонтных работ, а также во избежание плановых отключений. Для этого сознательное уменьшение потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине должно быть меньше на 25%. И это касается не только бытового использования, но и предпринимателей.
Обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы,
– подчеркнул Денис Шмигаль.
Как подчеркнул премьер-министр, подобный ответственный подход позволит минимизировать применение графиков отключения.
Также в правительстве отметили, что благодаря ответственному использованию экономия электроэнергии уже составила 10%. "Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах", — отметил Шмигаль.
Смотрите обращение Дениса Шмыгаля полностью: видео
Веерные отключения 12 октября
Как сообщили в Укрэнерго, веерные отключения света полностью контролируются и продлятся по несколько часов. Они предусматриваются в ряде областей:
- Киеве,
- Черкасской области,
- Сумской области,
- Тернопольской области,
- Винницкой области,
- в Полтавской области.
Так что в Укрэнерго попросили добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно.
Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции
Потребление электроэнергии: последние новости
- После массированного ракетного удара России некоторые подстанции сильно повреждены, а некоторые – уничтожены полностью. Для восстановления их стабильной работы Укрэнерго анонсировало веерные отключения, которые они могут длиться несколько дней.
- Уменьшить пользование электроэнергией в пиковые часы также призвал Президент Украины. Он подчеркнул, что, если бы не удары 11 октября, то уже возобновили бы энергоснабжение, которое террористы повредили накануне.
- В сети появились графики и перечень городов, где будут производиться аварийные отключения света. Это будет происходить, в частности, в Киеве, Черкасской, Сумской, Тернопольской и других областях.
- В Укрэнерго призвали экономно использовать свет не только вечером, но и утром. Выяснилось, что украинцы 12 октября с восьми утра потребляли на 6% больше электроэнергии, чем накануне.
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