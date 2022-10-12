В правительстве поблагодарили украинцев, которые с 10 октября сознательно снизили потребление электроэнергии. А также попросили снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

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Зачем уменьшать потребление

Такая экономия необходима для проведения ремонтных работ, а также во избежание плановых отключений. Для этого сознательное уменьшение потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине должно быть меньше на 25%. И это касается не только бытового использования, но и предпринимателей.

Обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы,

– подчеркнул Денис Шмигаль.

Как подчеркнул премьер-министр, подобный ответственный подход позволит минимизировать применение графиков отключения.

Также в правительстве отметили, что благодаря ответственному использованию экономия электроэнергии уже составила 10%. "Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах", — отметил Шмигаль.

Смотрите обращение Дениса Шмыгаля полностью: видео

Веерные отключения 12 октября

Как сообщили в Укрэнерго, веерные отключения света полностью контролируются и продлятся по несколько часов. Они предусматриваются в ряде областей:

Киеве,

Черкасской области,

Сумской области,

Тернопольской области,

Винницкой области,

в Полтавской области.

Так что в Укрэнерго попросили добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно.

Обратите внимание! В Укрэнерго также подчеркнули, что чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений.



Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

Потребление электроэнергии: последние новости После массированного ракетного удара России некоторые подстанции сильно повреждены, а некоторые – уничтожены полностью. Для восстановления их стабильной работы Укрэнерго анонсировало веерные отключения, которые они могут длиться несколько дней.

Уменьшить пользование электроэнергией в пиковые часы также призвал Президент Украины. Он подчеркнул, что, если бы не удары 11 октября, то уже возобновили бы энергоснабжение, которое террористы повредили накануне.

В сети появились графики и перечень городов, где будут производиться аварийные отключения света. Это будет происходить, в частности, в Киеве, Черкасской, Сумской, Тернопольской и других областях.

В Укрэнерго призвали экономно использовать свет не только вечером, но и утром. Выяснилось, что украинцы 12 октября с восьми утра потребляли на 6% больше электроэнергии, чем накануне.

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