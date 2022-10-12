Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у середу, 12 жовтня.

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Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими,

– підкреслив Шмигаль.

Він додав, що бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це потрібно на випадок, якщо зникне світло чи тепло через масовані ракетні обстріли.

Готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%

Водночас, за його словами, уряд країни із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

Шмигаль заявив, що зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Також підготовлені спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликають максимально їх економити.

Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів,

– наголосив він.

Мовиться про мінімізацію використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин.

Мінімальна температура в квартирах

Крім того, прем'єр-міністр України зауважив, що після увімкнення опалення слід заощадливо використовувати газ і вугілля.

Так, це означатиме зменшення температури в квартирах – м інімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18.