Попри труднощі, опалювальний сезон має початись вчасно. Про це розповіли спеціалісти Центру громадського моніторингу і контролю.

До теми Говоримо чесно, зима буде складною, – Зеленський пояснив, як до цього готується Україна

У будинках буде холодніше, ніж минулої зими

Опалення почнуть вмикати, коли середньодобова температура 3 дні поспіль становитиме менше ніж +8. Закінчиться сезон навесні, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення.

За прогнозами синоптиків, жовтень буде відносно теплим. Тому, ймовірно, опалення в будинках українців включать з листопада. Однак під час опалювального сезону температура в квартирах буде дещо нижчою. Вона повинна бути на рівні +18, а в наріжних кімнатах +20. Нижня гранична норма температури в помешканнях складатиме +16.

Як підготуватись до опалювального сезону

У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.

Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.

Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.

Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.

Дивіться більше – українців чекає складний опалювальний сезон: відео