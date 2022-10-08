Попри труднощі, опалювальний сезон має початись вчасно. Про це розповіли спеціалісти Центру громадського моніторингу і контролю.

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У будинках буде холодніше, ніж минулої зими

Опалення почнуть вмикати, коли середньодобова температура 3 дні поспіль становитиме менше ніж +8. Закінчиться сезон навесні, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення.

За прогнозами синоптиків, жовтень буде відносно теплим. Тому, ймовірно, опалення в будинках українців включать з листопада. Однак під час опалювального сезону температура в квартирах буде дещо нижчою. Вона повинна бути на рівні +18, а в наріжних кімнатах +20. Нижня гранична норма температури в помешканнях складатиме +16.

Як підготуватись до опалювального сезону

  • У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.
  • Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.
  • Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.
  • Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.
  • Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.

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