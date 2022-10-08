Несмотря на трудности, отопительный сезон должен начаться вовремя. Об этом рассказали специалисты Центра общественного мониторинга и контроля.

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В домах будет холоднее, чем прошлой зимой

Отопление начнут включать, когда среднесуточная температура 3 дня будет составлять менее +8. Закончится сезон весной, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение.

По прогнозам синоптиков, октябрь будет относительно теплым. Потому, вероятно, отопление в домах украинцев включат с ноября. Однако во время отопительного сезона температура в квартирах будет несколько ниже. Она должна быть на уровне +18, а в угловых комнатах +20. Нижняя граничная норма температуры в помещениях будет составлять +16.

Как подготовиться к отопительному сезону

В Министерстве развития общин и территорий советуют украинцам позаботиться о проведении бытовой термомодернизации.

Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации, то есть отодвинуть от них мебель, забрать задерживающие тепло шторы.

Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла целого многоквартирного дома.

Эксперты советуют отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны. Можно проверить, чтобы на лестничных клетках тоже не было дыр, которые будут пропускать тепло.

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