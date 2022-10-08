Посилено готують до зими зокрема навчальні заклади. Як розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, понад 90% усіх садочків, шкіл та вишів уже готові до цього опалювального сезону.
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Скільки навчальних закладів підготували до зими
Станом на 7 жовтня, за словами міністра, майже 25 тисяч закладів освіти в Україні готові до опалювального сезону. При цьому Шкарлет пообіцяв, що у регіонах, де немає бойових дій, невдовзі усі школи, садочки та виші будуть готові до зими.
Натомість зараз на 100% готові до опалювального сезону навчальні заклади у 8 областях:
- Київській;
- Вінницькій;
- Волинській;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Полтавській;
- Тернопільській;
- Чернівецькій.
Також очільник Міносвіти уточнив, що школи в Україні готові до зими загалом на 91,5%. Повністю підготували заклади для навчання школярів в 11 областях (у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій) та у Києві. На 90% і більше готові школи у 5 областях.
Обстеження у Донецькій, Луганській та Херсонській областях не проводили через бойові дії.
Дитсадки в Україні готові до опалювального сезону загалом на 92%. Повністю підготували садочки у 13 областях України та у місті Києві.
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У школах та садочках Києва вмикають опалення
- Опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочинається сьогодні, 7 жовтня.
- Заклади підключатимуть до тепла індивідуально. Для цього керівники установ мають подати відповідні заявки. Очільники лікарень, шкіл, садочків самі при цьому визначатимуть, чи варто вмикати опалення у їхньому закладі.
- У кожному навчальному та медичному закладі столиці є індивідуальні теплові пункти. Вони дадуть змогу регулювати постачання тепла.
- Коли подадуть тепло у багатоповерхівки столиці, залежить від погоди.
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