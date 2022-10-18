Неспокійним цей ранок видався для мешканців кількох областей України. Їхніх мешканців розбудили повітряні тривоги, які свідчать про можливу загрозу як ракетного, так і удару з використанням дронів-камікадзе. Тож не ігноруйте сирени та вирушайте до укриттів.

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В яких областях пролунали сирени

Київська (з 04:40);

Полтавська (з 06:24);

Черкаська (з 06:27);

Кіровоградська (з 06:28);

Дніпропетровська (з 06:28);

Миколаївська (з 06:35).



Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд / Скриншот

Карта повітряних тривог після 07:00 продовжила "червоніти". Сирени залунали також у Запорізькій, Харківській і Донецькій, Сумській і Херсонській областях. Об 07:18 повітряну тривогу оголосили й для мешканців Одеської області, а ще через кілька хвилин – у Чернігівській.

Достеменно невідомо, якого роду загрозу слід очікувати українцям. Російські військові можуть завдавати як ракетного удару, так і тероризувати мирне населення дронами-камікадзе. Тож не варто недооцінювати рівень небезпеки.

Якщо у вашій області пролунала повітряна тривога – вирушайте до укриття. Візьміть з собою тривожну валізку, документи та запас харчів. Перебувати в укритті слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Бережіть себе та будьте відповідальними за власне життя.

У Кривому Розі пролунали вибухи

Про це об 06:45 повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що їх чули у північній частині міста. Тож мешканців попрохав не покидати укриттів.

17 жовтня Київ атакували дронами

Нагадаємо, що 17 жовтня російські військові атакували дронами-камікадзе столицю. Внаслідок цього загинули 4 людей.

Відомо, що безпілотник влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва. Будинок вибухнув, а пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Як зазначили у Національній поліції, загибла 59-річна жінка, а також двоє людей віком понад 30 років. Згодом мер Києва Віталій Кличко зазначив, що молоді люди, чиї життя забрав ворог, – подружжя, котре очікувало на народження дитини. Відомо, що загибла жінка була на 6-му місяці вагітності.



Як розпізнати дрон-камікадзе / Інфографіка 24 каналу

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