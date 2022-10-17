Через атаку стався вибух в одному з житлових будинків у Шевченківському районі Києва. Там триває пошуково-рятувальна операція.

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Скільки людей загинули та постраждали унаслідок атаки

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що станом на 12:00 17 жовтня російська атака забрала життя 1 людини – тіло жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку. Ще 4 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізовані. Однак під завалами ще перебуває щонайменше 1 людина, тому пошуки тривають.

Станом на 12:45 кількість загиблих зросла до 3 осіб. Кількість врятованих – 19 осіб. Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. У ДСНС уточнили, що тіло ще однієї жертви знайшли під завалами зруйнованого будинку.

Крім того, рятувальникам вдалося визволити з-під завалів кішку. Тваринці також надають необхідну допомогу.



Врятована кішка / Фото з телеграму Віталія Кличка

Головне про атаку столиці

Уранці 17 жовтня окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Під удар потрапив Шевченківський район столиці.

Через атаку школи столиці перейшли на дистанційне навчання, а в центрі міста перекриті дороги.

Радник голови Офісу Президента Андрій Єрмак відзначив, що такі дії ворога є агонією. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що окупанти не зможуть зламати українців своїми атаками.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Києв окупанти запустили 28 дронів-камікадзе, з яких 5 долетіли до столиці. Силами ППО інші дрони знищені.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під час атаки безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, через що на Київщині є знеструмлені населені пункти.

Безпілотники, які атакували Київ, запустили з території Білорусі. Також частина дронів летіла з тимчасово окупованого Криму.

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