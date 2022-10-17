Из-за атаки произошел взрыв в одном из жилых домов в Шевченковском районе Киева. Там идет поисково-спасательная операция.

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Сколько человек погибли и пострадали в результате атаки

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 12:00 17 октября российская атака унесла жизни 1 человека – тело женщины обнаружили под завалами разрушенного дома. Еще 4 человека получили травмы, 2 из них госпитализированы. Однако под завалами еще находится не менее 1 человека, поэтому поиски продолжаются.

По состоянию на 12:25 количество погибших возросло до 3 человек. Количество спасенных – 19 человек. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. В ГСЧС уточнили, что тело еще одной жертвы нашли под завалами разрушенного дома.

Кроме того, спасателям удалось вызволить из-под завалов кошку. Животному также оказывают необходимую помощь.

Спасенная кошка / Фото из телеграма Виталия Кличко

Главное об атаке столицы

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed 136. Под удар попал Шевченковский район столицы.

Из-за атаки школы столицы перешли на дистанционное обучение, а в центре города перекрыты дороги.

Советник главы Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что такие действия врага являются агонией. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты не смогут сломать украинцев своими атаками.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Киев оккупанты запустили 28 дронов-камикадзе, из которых 5 долетели до столицы. Силами ПВО другие дроны уничтожены.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время атаки беспилотники повредили энергетические объекты, из-за чего в Киевской области обесточены населенные пункты.

Атаковавшие Киев беспилотники запустили с территории Беларуси. Также часть дронов летела из временно оккупированного Крыма.

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