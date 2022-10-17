Про звуки вибухів повідомили жителі Очакова. На Одещині та Миколаєві – працює ППО. Жителів регіонів, де лунають сирени, просять перейти в укриття.

Увага Атака Києва дронами, повернення жінок з полону: хронологія 236 дня війни

У яких областях оголошено тривогу:

Києві та Київщині;

Миколаївській;

Херсонській;

Одеській;

Луганській.



Карта повітряних тривог станом на 22:40 / Фото скриншот Ємапа

В Одеській області звуки вибухів – це робота ППО. Зазначають, що прильотів ні в області, ні в місті – немає.

Однак, сигналу відбою та офіційних даних наразі не було.

Росія продовжує тероризувати мирне населення

17 жовтня російські війська знову завдали терористичних ударів по Києву. Від ранку столицю атакували дрони-камікадзе. О 9 годині ранку у Києві зафіксували 4 прильоти. Було влучання по житловому будинку у Шевченківському районі.

Внаслідок атаки загинули 4 людини. Серед загиблих молода пара – чоловік та його дружина, що була на 6 місяці вагітності.

16 родин у Києві залишилися без житла, адже будинок зруйнований повністю і не підлягає відновленню.

Російська армія під час атаки випустила 42 дрони-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити 36 безпілотників. Лише на Київ було спрямовано близько 30 дронів, з них 25 – збити.

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