О звуках взрывов сообщили жители Очакова. На Одесщине и Николаеве работает ПВО. Жителей регионов, где раздаются сирены, просят перейти в укрытие.

Атака Киева дронами, возвращение женщин из плена: хронология 236 дня войны

В каких областях объявлена тревога:

Киеве и Киевской;

Николаевской;

Херсонской;

Одесской;

Луганской.



Карта воздушных тревог на 22:40 / Фото скриншот Ємапа



​В Одесской области звуки взрывов – это работа ПВО. Отмечают, что прилетов ни в области, ни в городе нет.

Однако сигнала отбоя и официальных данных пока не было.

Россия продолжает терроризировать мирное население

17 октября российские войска снова нанесли террористические удары по Киеву. С утра столицу атаковали дроны-камикадзе. В 9 часов утра в Киеве зафиксировали 4 прилета. Было попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

В результате атаки погибли 4 человека. Среди погибших молодая пара – муж и его жена, находившаяся на 6 месяце беременности.

16 семей в Киеве остались без жилья, ведь здание разрушено полностью и не подлежит восстановлению.

Российская армия во время атаки выпустила 42 дрона-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить 36 беспилотников. Только на Киев было направлено около 30 дронов, из них 25 – сбить.

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