Оккупанты попали в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телемарафона, сколько семей остались без крова, пишет 24 канал.

К теме Рядом было укрытие: в ГСЧС говорят, что погибшие в результате атаки на Киев могли спастись

Пострадавшим могут предоставить новое жилье

Кличко рассказал, что из-за атаки дронами Киева 16 семей осталось без жилья. По информации мэра столицы, пострадавшим могут предоставить новое жтлье.

Насколько я знаю, в этом доме проживало 16 семей. Его полностью разрушили, он не подлежит восстановлению, почти ничего от него не осталось. Готовы предоставить сейчас им временное жилье, а также рассматриваем возможность предоставить им постоянное жилье, потому что они остались без крова,

– сказал Виталий Кличко.

Ранее заместитель Киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщал, что из-за атаки дронами-камикадзе более 20 семей осталось без жилья.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля столицу атаковали 5 иранских дронов-камикадзе. В результате повреждены энергетические объекты и жилой дом.

17 октября оккупанты выпустили сразу 42 иранских беспилотника. К счастью, нашим защитникам удалось сбить сразу 36 БПЛА.

Кстати говоря. Один из вражеских дронов патрульным Киева удалось сбить стрелковым оружием.

Враг атаковал столицу иранскими дронами: что известно

К слову – детали атаки столицы дронами-камикадзе – смотрите видео