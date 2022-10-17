Оккупанты попали в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телемарафона, сколько семей остались без крова, пишет 24 канал.
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Пострадавшим могут предоставить новое жилье
Кличко рассказал, что из-за атаки дронами Киева 16 семей осталось без жилья. По информации мэра столицы, пострадавшим могут предоставить новое жтлье.
Насколько я знаю, в этом доме проживало 16 семей. Его полностью разрушили, он не подлежит восстановлению, почти ничего от него не осталось. Готовы предоставить сейчас им временное жилье, а также рассматриваем возможность предоставить им постоянное жилье, потому что они остались без крова,
– сказал Виталий Кличко.
Ранее заместитель Киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщал, что из-за атаки дронами-камикадзе более 20 семей осталось без жилья.
По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля столицу атаковали 5 иранских дронов-камикадзе. В результате повреждены энергетические объекты и жилой дом.
17 октября оккупанты выпустили сразу 42 иранских беспилотника. К счастью, нашим защитникам удалось сбить сразу 36 БПЛА.
Враг атаковал столицу иранскими дронами: что известно
- К сожалению, 4 человека погибли в результате удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами многоэтажки нашли тела троих погибших мирных жителей. Среди них – молодая пара, муж и жена, они ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности, ей было 34 года. Спикер министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пару звали Богдан и Виктория.
- Из разрушенного дома также удалось спасти 19 человек. Трех человек госпитализировали с разными травмами, двое из которых – спасатели.
- Наши спасатели также достали из-под завалов кота. Животное удалось спасти, ему сразу оказали помощь.
- После атаки в столице перекрыли движение по нескольким улицам, а все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что есть много средств в борьбе с иранскими дронами.
К слову – детали атаки столицы дронами-камикадзе – смотрите видео