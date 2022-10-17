Все рекомендации по сбиванию дронов осветят в специальной стратегии. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Обратите внимание Как бороться с иранскими дронами: Жданов назвал метод

Советник отметил, что на сегодняшний день есть много средств, как можно бороться с иранскими дронами-камикадзе.

"Есть специальные системы, которые могут делать неактивными такие дроны или перехватывать управление, и сажать там, где это нужно нам", – пояснил Смирнов.

Читайте также Дроны-камикадзе устроили в Киеве адское утро: фото и видео с места атаки

По его словам, сейчас обсуждается комплексная стратегия по противодействию дронам, в которой одним из направлений может стать идея физического присутствия военных и полицейских на крышах домов, которые будут пытаться сбивать БпЛА.

Надо сделать так, чтобы они больше не доставляли хлопот и не били по нашим объектам как гражданской инфраструктуры, так и критической. Положение стратегии украинцы смогут увидеть в ближайшее время . Возможно даже сегодня – завтра мы об этом услышим,

– резюмировал представитель МВД.

Вас также может заинтересовать – как противодействовать атакам дронов-камикадзе: смотрите видео

Атака дронов на Украину: последние новости