Чтобы сбить иранские беспилотники можно использовать альтернативные методы борьбы с воздушными целями. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт рассказал, что сбивать иранские дроны-камикадзе можно с помощью вертолетов, но здесь нужно понимать возможности Украины использовать такую технику против БпЛА.

Вопрос лишь в том, есть ли у нас боевые вертолеты для того, чтобы их использовать не только на линии фронта, но и в глубине страны – для "вылова" стай "шахидов", которые запускает Россия,

– объяснил Жданов.

По его мнению, на сегодняшний день атаки дронов-камикадзе для Украины стали проблемой, потому что Россия запускает БпЛА "вперемешку" с ракетами.

"Ловить" их тяжело с помощью электронных средств, а с помощью других средств – можно и ВСУ уже приспосабливаются. Если кого-то в ВСУ заинтересует метод с вертолетами – его применят", – добавил специалист.

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По его словам, украинские военные также уже могут применять тепловизоры в ночное время суток для обнаружения иранских дронов.

"Я думаю, что так и делают в ночное время, потому что действительно тепловизор видит, если двигатель теплый. В любом случае шлейф остается и горячий выхлоп дает "картинку", где находится дрон. Я думаю, что именно так и делают. Это вполне реальная борьба с этими "мопедами", – подчеркнул обозреватель.

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