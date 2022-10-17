Щоб збити іранські безпілотники, можна використовувати альтернативні методи боротьби з повітряними цілями. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт розповів, що збивати іранські дрони-камікадзе можна за допомогою гелікоптерів, але тут потрібно розуміти можливості України використовувати таку техніку проти БпЛА.
Питання лише в тому, чи є у нас бойові вертольоти для того, щоб їх використовувати не тільки на лінії фронту, а й у глибині країни – для "вилову" зграй "шахедів", які запускає Росія,
– пояснив Жданов.
На його думку, на сьогодні атаки дронів-камікадзе для України стали проблемою, тому що Росія запускає БпЛА "вперемішку" з ракетами.
"Ловити" їх важко за допомогою електронних засобів, а за допомогою інших засобів – можна і ЗСУ вже пристосовуються. Якщо когось у ЗСУ зацікавить метод з гелікоптерами – його застосують", – додав фахівець.
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За його словами, українські військові також вже можуть застосовувати тепловізори у нічний час доби для виявлення іранських дронів.
"Я думаю, що так і роблять у нічний час, тому що справді, тепловізор бачить, якщо двигун теплий. У будь-якому випадку шлейф залишається й гарячий вихлоп дає "картинку", де знаходиться дрон. Я думаю, що саме так і роблять. Це цілком реальна боротьба з цими "мопедами", – підкреслив оглядач.
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Атака дронів на Україну: останні новини
- 17 жовтня вранці під час повітряної тривоги російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Постраждав Шевченківський район – щонайменше одна людина загинула.
- Російські окупанти увечері 16 жовтня також атакували дронами Миколаїв. Є збиті, але, на жаль, зафіксували також і "прильоти".
- Водночас за добу на Півдні українські захисники знищили 26 іранських БпЛА, які окупанти все частіше використовують проти цивільного населення. З них 15 БпЛА – від ранку 17 жовтня.