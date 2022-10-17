Загалом у Києві зафіксували 4 прильоти. Під завалами одного з житлових будинків можуть бути люди, інформує 24 канал.

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Що відбувається на місці атаки

Внаслідок атаки дронами вибух стався у житловому будинку. Наразі з будинку врятовано 18 осіб. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають.

На опублікованих кадрах можна побачити, що Шевченківський район накрило густим димом. На місці прильоту працюють рятувальники та медики.

Також частково перекрито рух транспорту вулицею Жилянською, починаючи від Проспекту Перемоги і до перетину Жилянської з вулицею Льва Толстого.

Окрім цього, перекрито рух вулицею Симона Петлюри, яка веде до будівлі центрального залізничного вокзалу.

Як повідомляють ЗМІ, горить будинок на вулиці Жилянській. На місці працює кілька десятків співробітників ДСНС та кілька десятків одиниць техніки.

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