Загалом у Києві зафіксували 4 прильоти. Під завалами одного з житлових будинків можуть бути люди, інформує 24 канал.
До теми У Києві чули повторні вибухи: ворог знову атакував Шевченківський район
Що відбувається на місці атаки
Внаслідок атаки дронами вибух стався у житловому будинку. Наразі з будинку врятовано 18 осіб. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають.
На опублікованих кадрах можна побачити, що Шевченківський район накрило густим димом. На місці прильоту працюють рятувальники та медики.
Також частково перекрито рух транспорту вулицею Жилянською, починаючи від Проспекту Перемоги і до перетину Жилянської з вулицею Льва Толстого.
Окрім цього, перекрито рух вулицею Симона Петлюри, яка веде до будівлі центрального залізничного вокзалу.
Як повідомляють ЗМІ, горить будинок на вулиці Жилянській. На місці працює кілька десятків співробітників ДСНС та кілька десятків одиниць техніки.
У Києві прильот був у житловий будинок / фото "Громадське"
Що зараз відбувається у столиці / фото AFP
Зеленський показав кадри з місця атаки дронами: дивіться відео
Що відомо про ранкову атаку Києва
- 17 жовтня у Києві пролунали вибухи у Шевченківському районі. Столицю атакували дронами-камікадзе.
- Віталій Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. А в області працювали сили ППО.
- У КМДА заявили, що у столиці всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронами.
- Також у столиці перекрили рух кількома вулицями. Влада Києва попросила не виїжджати у місто без потреби.
- На атаку Києва відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.
- В "Українській залізниці" зазначили, що всі поїзди прибуватимуть та відправлятимуться згідно з графіком.
- Згодом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві.
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