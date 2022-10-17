Всего в Киеве зафиксировали 4 прилета. Под завалами одного из жилых домов могут находиться люди, информирует 24 канал.
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Что происходит на месте атаки
В результате атаки дронами взрыв произошел в жилом доме. На данный момент из дома спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что Шевченковский район накрыло густым дымом. На месте прилета работают спасатели и медики.
Также частично перекрыто движение транспорта по улице Жилянской, начиная от Проспекта Победы и до пересечения Жилянской с улицей Льва Толстого.
Кроме этого, перекрыто движение по улице Симона Петлюры, которая ведет к зданию центрального железнодорожного вокзала.
Как сообщают СМИ, горит здание на улице Жилянской. На месте работают несколько десятков сотрудников ГСЧС и несколько десятков единиц техники.
В Киеве прилет был в жилой дом / фото "Громадське"
Что сейчас происходит в столице / фото AFP
Зеленский показал кадры с места атаки дронами: смотрите видео
Что известно об утренней атаке Киева
- 17 октября в Киеве прогремели взрывы в Шевченковском районе. Столицу атаковали дронами-камикадзе.
- Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. А в области работали силы ПВО.
- В КГГА заявили, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами.
- Также в столице перекрыли движение по нескольким улицам. Власти Киева попросили не выезжать в город без надобности.
- На атаку Киева отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.
- В "Украинской железной дороге" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику.
- Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве.
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