Усі рекомендації щодо збиття дронів висвітлять у спеціальній стратегії. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Радник зазначив, що на сьогодні є багато засобів, як можна боротися з іранськими дронами-камікадзе.

"Є спеціальні системи, які можуть робити неактивними такі дрони або ж перехоплювати управління, й садити там, де це потрібно нам", – пояснив Смірнов.

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За його словами, зараз обговорюється комплексна стратегія із протидії дронам, в якій одним із напрямків може стати ідея щодо фізичної присутності військових та поліцейських на дахах будинків, які намагатимуться збивати БпЛА.

Треба зробити так, щоб вони більше не завдавали клопоту й не били по наших об'єктах як цивільної інфраструктури, так і критичної. Положення стратегії українці зможуть побачити найближчим часом. Можливо навіть сьогодні – завтра ми про це почуємо,

– резюмував представник МВС.

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