Усі рекомендації щодо збиття дронів висвітлять у спеціальній стратегії. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Радник зазначив, що на сьогодні є багато засобів, як можна боротися з іранськими дронами-камікадзе.
"Є спеціальні системи, які можуть робити неактивними такі дрони або ж перехоплювати управління, й садити там, де це потрібно нам", – пояснив Смірнов.
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За його словами, зараз обговорюється комплексна стратегія із протидії дронам, в якій одним із напрямків може стати ідея щодо фізичної присутності військових та поліцейських на дахах будинків, які намагатимуться збивати БпЛА.
Треба зробити так, щоб вони більше не завдавали клопоту й не били по наших об'єктах як цивільної інфраструктури, так і критичної. Положення стратегії українці зможуть побачити найближчим часом. Можливо навіть сьогодні – завтра ми про це почуємо,
– резюмував представник МВС.
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Атака дронів на Україну: останні новини
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- Російські окупанти увечері 16 жовтня також атакували дронами Миколаїв. Є збиті, але, на жаль, зафіксували також і "прильоти".
- Водночас за добу на Півдні українські захисники знищили 26 іранських БпЛА, які окупанти все частіше використовують проти цивільного населення. З них 15 БпЛА – від ранку 17 жовтня.