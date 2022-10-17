Видео спасения кота опубликовал советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Кот был очень испуган.
Обратите внимание Пока спасатели работали на месте удара, их накрыла вторая волна атаки дронами: есть пострадавшие
Как спасли кота
Животное удалось найти под завалами дома в Шевченковском районе Киева.
Вот лучшая иллюстрация украинцев – спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь,
– так подписал видео Кирилл Тимошенко.
В Киеве спасли кота из-под завалов: смотрите видео
Главное о взрывах в Киеве
Утром 17 октября россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Беспилотники запустили со стороны Беларуси. Оккупанты атаковали Шевченковский район города.
В результате разрушен жилой дом. Спасти удалось 19 человек, 4 человека получили травмы, 3 из них госпитализировали.
Также 4 человека погибли, в том числе 59-летняя женщина и молодые супруги, которые ждали ребенка – женщина была на 6-м месяце беременности. Тело еще одного человека обнаружили под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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