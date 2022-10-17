Видео спасения кота опубликовал советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Кот был очень испуган.

Обратите внимание Пока спасатели работали на месте удара, их накрыла вторая волна атаки дронами: есть пострадавшие

Как спасли кота

Животное удалось найти под завалами дома в Шевченковском районе Киева.

Вот лучшая иллюстрация украинцев – спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь,

– так подписал видео Кирилл Тимошенко.

В Киеве спасли кота из-под завалов: смотрите видео

Главное о взрывах в Киеве

Утром 17 октября россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Беспилотники запустили со стороны Беларуси. Оккупанты атаковали Шевченковский район города.

В результате разрушен жилой дом. Спасти удалось 19 человек, 4 человека получили травмы, 3 из них госпитализировали.

Также 4 человека погибли, в том числе 59-летняя женщина и молодые супруги, которые ждали ребенка – женщина была на 6-м месяце беременности. Тело еще одного человека обнаружили под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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