Відео порятунку кота опублікував радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Кіт був дуже переляканим.

Зверніть увагу Поки рятувальники працювали на місці удару, їх накрила друга хвиля атаки дронами: є постраждалі

Як врятували кота

Тварину вдалося знайти під завалами будинку в Шевченківському районі Києва.

Ось найкраща ілюстрація українців – врятували із завалів котика. Просто подивіться з якою ретельністю йому надається допомога,

– так підписав відео Кирило Тимошенко.

У Києві врятували кота з-під завалів: дивіться відео

Головне про вибухи в Києві

Уранці 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Безпілотники запустили з боку Білорусі. Окупанти атакували Шевченківський район міста.

Унаслідок цього зруйнований житловий будинок. Врятувати вдалося 19 людей, 4 осіб зазнали травм, 3 з яких госпіталізували.

Також 4 людей загинули, зокрема 59-річна жінка та молоде подружжя, яке чекало на дитину – жінка була на 6-му місяці вагітності. Тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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