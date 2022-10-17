Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага. За її словами, рятувальники від самого ранку працюють із ризиком для життя.

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Серед постраждалих 2 рятувальників

Речниця ДСНС у Києві повідомила, що о 6:40 рятувальники виїхали до однієї з будівель, яка постраждала від атаки. Йдеться не про житловий будинок. Саме там рятувальників і накрили повторною атакою.

Під час роботи з ліквідації пожежі і перевірки можливих потерпілих, адже ми не володіли інформацією (24 – канал) чи є там люди, сталися повторні обстріли дронами-камікадзе,

– розповіла Світлана Водолага.

За її словами, обстрілів було 4 або 5. Також речниця додала, що рятувальникам постійно доводилося припиняти рятувальну операцію та переховуватися від атак.

Згодом голова ДСНС Сергій Крук в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждало 19 людей, серед яких двоє рятувальників. Повідомляється, що двоє рятувальників перебувають у лікарні.

Всього до ліквідації наслідків атаки задіяні понад 100 рятувальників.

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