Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага. По ее словам, спасатели с самого утра работают с риском для жизни.
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Среди пострадавших 2 спасателя
Спикер ГСЧС в Киеве сообщила, что в 6:40 спасатели выехали к одному из зданий, пострадавших от атаки. Речь идет не о жилом доме. Там спасателей и накрыли повторной атакой.
Во время работы по ликвидации пожара и проверке возможных пострадавших, ведь мы не владели информацией (24 – канал) есть ли там люди, произошли повторные обстрелы дронами-камикадзе,
– рассказала Светлана Водолага.
По ее словам, обстрелов было 4 или 5. Также пресс-секретарь добавила, что спасателям постоянно приходилось прекращать спасательную операцию и укрываться от атак.
Впоследствии глава ГСЧС Сергей Крук в эфире телемарафона сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 19 человек, среди которых двое спасателей. Сообщается, что два спасателя находятся в больнице.
Всего к ликвидации последствий атаки задействовано более 100 спасателей.
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