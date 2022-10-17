Окупанти влучили у житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі телемарафону, скільки родин залишилися без даху над головою, пише 24 канал.

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Постраждалим можуть надати нове житло

Кличко розповів, що через атаку дронами Києва 16 родин залишилося без житла. За інформацією мера столиці, постраждалим можуть забезпечити новими домівками.

Наскільки я знаю, у цьому будинку проживали 16 родин. Його зруйновано повністю він не підлягає відновленню майже нічого від нього не залишилося. Готові надати зараз їм тимчасове житло, а також розглядаємо можливість надати їм постійне житло, тому що вони залишилися без даху над головою,

– сказав Віталій Кличко.

Водночас заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко повідомляв, що через атаку дронами-камікадзе постраждали понад 20 квартир.

За інформацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля столицю атакували 5 іранських дронів-камікадзе. Унаслідок цього пошкоджені енергетичні об'єкти та житловий будинок.

17 жовтня окупанти випустили відразу 42 іранських безпілотники. На щастя, нашим захисникам вдалося збити відразу 36 БПЛА.

До речі. Один із ворожих дронів патрульним Києва вдалося збити стрілецькою зброєю.

Ворог атакував столицю іранськими дронами: що відомо

До слова – деталі атаки столиці дронами-камікадзе – дивіться відео