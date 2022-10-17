Очільник МВС Денис Монастирський повідомляв, що один безпілотник збили правоохоронці зі стрілецької зброї. Відео знищення ворожого БПЛА оприлюднив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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Як правоохоронці збили іранський безпілотник

А ось як все було від першої особи. "Шахід" зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!

– написав він.

Відповідний ролик знято вуличною камерою спостереження та індивідуальною камерою одного з поліцейських. На відео чути звук дронів-камікадзе Shahed-136. Правоохоронці розпочали стрільбу по ворожому безпілотнику на одній із магістралей, поки один із БПЛА не вибухнув.

Поліцейські збили дрон-камкадзе стрілецькою зброєю: дивитися відео

Ворог атакував Київ дронами-камікадзе: головне

Уранці 17 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київ. За інформацією Дениса Монастирського, 42 ворожих безпілотники атакували нашу країну. Більшість з них вдалося збити.

Окупанти атакували дронами Київ, Сумську та Дніпропетровську області. Зі 42 ворожих дронів наші захисники збили 36.

На жаль, один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару під завалами опинилися місцеві жителі. Рятувальники витягли тіла трьох загиблих. Серед них і молоде подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Відомо, що на одному з іранських дронів був напис "За Бєлгород". Окупанти вкотре підтвердили, що є терористами та готові вбивати цивільних.

На чергову терористичну атаку столиці відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.

До речі. Фото та відео з місця атаки можете переглянути за посиланням.

До теми – Після атаки дронів у Києві з-під завалів витягнули тіло загиблої, ще одну жінку – врятували: дивіться відео