На одному з дронів, який атакував Київ, був напис "За Бєлгород"

Стало відомо, що під час атаки України окупанти запустили іранські дрони-камікадзе з території тимчасово окупованого Криму та з Білорусі. Безпілотники, які атакували Київ, вилетіли з останньої. На одному із них був напис "За Бєлгород Луч".

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Цей напис був на крилі одного з дронів, який атакував Київ. Іронічно, що саме цей дрон був збитий силовиками на підльоті до цілі з автоматів та пістолетів.

Якби хлопці його не збили, то він міг влучити у місце, де здійснювалися рятувальні роботи – і могли загинути рятувальники, лікарі, поліцейські,

– написав радник голови МВС Антон Геращенко.

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