На одному з дронів, який атакував Київ, був напис "За Бєлгород"
Стало відомо, що під час атаки України окупанти запустили іранські дрони-камікадзе з території тимчасово окупованого Криму та з Білорусі. Безпілотники, які атакували Київ, вилетіли з останньої. На одному із них був напис "За Бєлгород Луч".
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Цей напис був на крилі одного з дронів, який атакував Київ. Іронічно, що саме цей дрон був збитий силовиками на підльоті до цілі з автоматів та пістолетів.
Якби хлопці його не збили, то він міг влучити у місце, де здійснювалися рятувальні роботи – і могли загинути рятувальники, лікарі, поліцейські,
– написав радник голови МВС Антон Геращенко.
На збитому дроні видно напис "За Бєлгород": відео
Атака дронами-камікадзе столиці 17 жовтня: що відомо
- Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.
- Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. Також є ушкоджені кілька житлових будинків.
- Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.
- Стало відомо, що летіло 28 дронів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більшість з них збили.
- Також міський голова повідомив, що під руїнами знайшли тіло загиблої жінки, а ще одну жінку рятувальникам вдалося витягнути живою з руїн будинку.
- На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.
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Вибухи в Бєлгороді: що відомо
- У російському Бєлгороді 16 жовтня вкотре пролунали вибухи. Пропагандисти, як завжди, кажуть, що в місті працює ППО. Вибухи чули в районі аеропорту.
- У селі Розумне Бєлгородської області 15 жовтня сталась масштабна пожежа – там спалахнула нафтобаза. Перед цим місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи.
- За день до цього у Бєлгороді сталась пожежа на ТЕЦ. Частина міста залишилась без світла. Моніторингова група відзначила, що росіяни самі її обстріляли. Щоправда, скоріше за все, випадково.
- 13 жовтня під Бєлгородом почав гучно детонувати склад боєприпасів. У Росії навіть заявили про постраждалих росгвардійців.
- Того ж дня російська ракета зруйнувала останній поверх однієї з бєлгородських багатоповерхівок. Попри те, що губернатор регіону вже встиг звинуватити у цьому Україну, існують докази, що впала саме російська ракета.
- Своєю чергою, 12 жовтня в області знову було гучно – місцеві вкотре повідомляли про "хлопки". Їх було щонайменше 7.
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