Інцидент трапився приблизно о 12:40. Російські пропагандисти традиційно почали звинувачувати в обстрілі Україну.

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Росіяни вдарили по будинку в Бєлгороді

Російська ракета 13 жовтня поцілила по багатоповерхівці у Бєлгороді. Пропагандисти, звичайно ж, почали звинувачувати в атаці ЗСУ.

Однак вони самі ж надали купу доказів причетності до удару саме окупаційних військ.



Пошкодження будинку в Бєлгороді / Фото InformNapalm

Зокрема, в низці російських телеграм-каналів опублікували фото пошкоджень будинку після удару.

Знайти його на мапі Бєлгорода не складно, адже адреса будинку також відома – вулиця Губкіна, 42Г.



Червона стрілка вказує, як летіла ракета / Фото InformNapalm

Червона стрілка на фото вказує на напрямок удару. Приліт ракети було видно на відео, яке оприлюднили після інциденту. Уламки ж впали на ріг магазина "Пятёрочка".

Своєю чергою, зелена стрілка показує ракурс зйомки наслідків атаки. Тому це не може бути українська ракета. Адже її запускали з північного сходу Бєлгорода.



Ракету запускали росіяни / Фото InformNapalm

Окрім цього, у низці російських пабліків повідомляли про невдалий запуск ракет по Харківщині. Також були повідомлення про роботу російської системи ППО.

Пропагандисти заявляли про невдалий запуск ракети / Фото InformNapalm

Коротко про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді

Окупанти 13 жовтня зруйнували верхній поверх багатоповерхівки у Бєлгороді.

У цей час російські телеграм-канали повідомили про невдалий запуск, проте, коли стало відомо про руйнування, всі про це забули й звинуватили в обстрілі ЗСУ.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області опублікував, а потім видалив, фото наслідків удару по Бєлгороду. Він також звинуватив в обстрілі українських військових.

Його заступник повідомив, що жертв після пошкодження будинку немає.

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