Російські військові невдало запустили по Харкову одну з ракет. Таке в окупантів відбувається стабільно –російські ракети періодично падають десь у Бєлгородській області, не долітаючи до України, проте цього разу така ракета пошкодила багатоповерхівку на території міста країни-агресорки.

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"Путіну байдуже, кого вбивати": реакція Подоляка на інцидент у Бєлгороді

Спершу проросійські телеграм-канали заявляли, що зафіксовано невдалий запуск ракети у Бєлгороді. Пройшло близько 17 хвилин, як вони почали повідомляти, що нібито Україна "завдала удару" по багатоповерхівці.

Глава Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що ніяких розслідувань у Росії з цього приводу не буде. Путіну байдуже на життя і своїх громадян. Усі "пояснення" швидко знайдуть пропагандисти.

Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну байдуже, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко вигадають фейкове пояснення,

– написав Подоляк.

Що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді

Окупанти зруйнували верхній поверх багатоповерхівки у Бєлгороді. Попередньо, своєю ракетою або ж уламками ракети після роботи ППО.

У цей час російські телеграм-канали повідомили про невдалий запуск ракети, проте, коли стало відомо про руйнування, всі про це забули й одразу звинуватили в обстрілі ЗСУ.

Губернатор Бєлгородської області опублікував, а потім видалив фотографії наслідків удару по Бєлгороду й звинуватив в обстрілі українських військових. Його заступник повідомив, що жертв після пошкодження будинку – немає.

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