На одном из дронов, атаковавшего Киев, была надпись "За Белгород"

Стало известно, что во время атаки Украины оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с территории временно оккупированного Крыма и из Беларуси. Беспилотники, атаковавшие Киев, вылетели из последней. На одном из них была надпись "За Белгород Луч".

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Эта надпись была на крыле одного из дронов, атаковавшего Киев. Иронично, что именно этот дрон был сбит силовиками на подлете к цели из автоматов и пистолетов.

Если бы ребята его не сбили, то он мог попасть в место, где осуществлялись спасательные работы – и могли погибнуть спасатели, врачи, полицейские,

– написал советник главы МВД Антон Геращенко.

На сбитом дроне видна надпись "За Белгород": видео

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