Також повідомили про загиблих. Про це пишуть російські ЗМІ.

Важливо Знову прильоти по собі: в Бєлгороді ракети окупантів впали на електролінії в районі залізниці

Внаслідок вибуху поранено росгвардійців

Як повідомили у Росії, 14 співробітників росгвардії отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу Октябрського селища в Бєлгородській області. Крім того, ще кілька росгвардійців загинули.

Також голова слідчого комітету доручив порушити кримінальну справу. У Росії стверджують, що склад з боєприпасами у селищі Октябрському Бєлгородської області буцімто обстріляли Збройні Сили України. Внаслідок цього відбулась детонація.

Що відомо про детонацію складу боєприпасів росіян

Біля Бєлгорода ввечері 13 жовтня було чутно вибухи. Так, здетонував склад боєприпасів, хоча раніше говорили про займання цукрового заводу.

У мережі писали, що вибухи спричинило "необережне поводження з електронагрівними приладами". Спочатку у Росії переконували, що "детонував" цукровий завод. Потім виявилось, що вибухи стались на складі боєприпасів.

Губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив, що вибухнув склад з боєприпасами в Октябрському. Щоправда, традиційно звинуватив ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 жовтня у російському Бєлгороді знову зганьбилися – окупанти вкотре запустили ракети, але вони впали у їхньому місті. Внаслідок цього рейки на залізниці частково пошкоджені.

Також у Бєлгороді від ракетного удару знесено останній поверх багатоповерхового будинку. Попередньо, це падають свої ж ракети.

Крім того, 12 жовтня у російському Бєлгороді повідомляли про чергові вибухи.

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