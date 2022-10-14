Місцева влада вже заявила, що ракети нібито збила ППО. Про це пишуть росЗМІ.
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У Бєлгороді ракети окупантів впали на електролінії
На опублікованих кадрах можна побачити, що відбувається в районі залізниці, де російські ракети впали на електролінії. Залізничні рейки частково пошкоджені.
Втім, бєлгородська влада вже почала брехати. Губернатор області заявив, що буцімто їхні ППО збили ракети в районі Новооскольського округу. Тому залишки впали біля залізниці та пошкоджено лінії електропередач. Через це рух потягів припинено.
Чекаємо на аварійні бригади. Впевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію, і рух буде відновлено. Постраждалих немає,
– забрехався губернатор регіону.
Російські ракети впали на електролінії / фото губернатора Бєлгородської області
У Бєлгороді нова НП / фото губернатора Бєлгородської області
Ракети окупантів знову приземлились у Бєлгороді / фото губернатора Бєлгородської області
Як окупанти запускали ракети, що впали: дивіться відео
Як окупанти самі б'ють по Бєлгороду
- У Бєлгороді від ракетного удару знесено останній поверх багатоповерхового будинку. Попередньо, це падають свої ж ракети.
- 12 жовтня у російському Бєлгороді повідомляли про чергові вибухи. Там, ймовірно, працювала ППО.
- Нещодавно росіяни панікували після чергової "бавовни" у Валуйках біля Бєлгорода. Вони намагалися з'ясувати, де та "червона межа", про яку постійно говорять пропагандисти.
- До речі, у Бєлгородській області школи перевели на дистанційне навчання. Це пов'язано з постійними обстрілами.
- 8 вересня у Бєлгородській області пролунав вибух і зникло світло. У мережі повідомляли, що це сталося внаслідок влучання російської ракети в електричну підстанцію.
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