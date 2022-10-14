Місцева влада вже заявила, що ракети нібито збила ППО. Про це пишуть росЗМІ.

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У Бєлгороді ракети окупантів впали на електролінії

На опублікованих кадрах можна побачити, що відбувається в районі залізниці, де російські ракети впали на електролінії. Залізничні рейки частково пошкоджені.

Втім, бєлгородська влада вже почала брехати. Губернатор області заявив, що буцімто їхні ППО збили ракети в районі Новооскольського округу. Тому залишки впали біля залізниці та пошкоджено лінії електропередач. Через це рух потягів припинено.

Чекаємо на аварійні бригади. Впевнений, що вони дуже швидко виправлять ситуацію, і рух буде відновлено. Постраждалих немає,

– забрехався губернатор регіону.



Російські ракети впали на електролінії / фото губернатора Бєлгородської області



У Бєлгороді нова НП / фото губернатора Бєлгородської області



Ракети окупантів знову приземлились у Бєлгороді / фото губернатора Бєлгородської області

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