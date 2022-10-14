Местные власти уже заявили, что ракеты якобы сбили ПВО. Об этом пишут росСМИ.

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В Белгороде ракеты кафиров упали на электролинии

На опубликованных кадрах можно увидеть происходящее в районе железной дороги, где российские ракеты упали на электролинии. Железнодорожные рельсы частично повреждены.

Впрочем, белгородские власти уже начали врать. Губернатор области заявил, что якобы их ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа. Поэтому остатки упали у железной дороги и повреждены линии электропередач. Из-за этого движение поездов приостановлено.

Ждем аварийных бригад. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет возобновлено. Пострадавших нет,

– заврался губернатор региона.



Российские ракеты упали на электролинии / Фото губернатора Белгородской области



В Белгороде новое ЧП / фото губернатора Белгородской области



Ракеты кафиров снова приземлились в Белгороде / фото губернатора Белгородской области

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