У мережі пишуть, що вибухи стались внаслідок "необережного поводження з електронагрівними приладами". Росіяни переконують, мовляв, "детонує" цукровий завод.

До речі Самі себе: у Бєлгороді ППО та уламки ракети понищили будинки місцевих жителів

Біля Бєлгорода – сильна пожежа

У російських телеграм-каналах відзначають – "день тривожний". На околицях міста видно масштабну пожежу. Над селищем Октябрське здіймається хмара диму.

Очевидці публікують фото й відео вибухів.

У Бєлгороді — знову гучно: відео

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що в "БНР – святкові салюти". Російські пабліки вже встигли звинуватити ЗСУ. Хоча офіційно влада ще не коментувала нічого.

У Бєлгороді росіяни понищили житловий будинок

У Бєлгороді від ракетного удару знесло останній поверх багатоповерхового будинку. Попередньо відомо, що впали ракети окупантів або їх збивала російські ППО.

Цікаво, перед тим проросійські телеграм-канали заявляли, що зафіксовано невдалий запуск ракети у Бєлгороді. Однак за лічені хвилини змінили риторику, заявивши, що нібито Україна "завдала удару" по багатоповерхівці.

Губернатор Бєлгородської області опублікував фотографії інциденту, але швидко видалив. Він звинуватив в обстрілі українських військових.

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