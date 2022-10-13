В сети пишут, что взрывы произошли в результате "неосторожного обращения с электронагревательными приборами". Россияне убеждают, дескать, "детонирует" сахарный завод.

Кстати Сами себя: в Белгороде ПВО и обломки ракеты уничтожили дома местных жителей

Возле Белгорода – сильный пожар

В российских телеграм-каналах отмечают – "день тревожный". В окрестностях города виден масштабный пожар. Над поселком Октябрьское вздымается облако дыма.

Очевидцы публикуют фотографии и видео взрывов.

В Белгороде – снова громко: видео

Активист Сергей Стерненко отметил, что в "БНР – праздничные салюты". Российские паблики уже успели обвинить ВСУ. Хотя официально власти еще не комментировали ничего.

Местные власти как всегда обвиняют Украину

Губернатор Белгородской области Гладков о версии с сахарным заводом не говорил. Он подтвердил, что взорвался склад с боеприпасами в Октябрьском. Правда, традиционно обвинил ВСУ. Напомним, в Минобороны неоднократно отмечали, Украина ведет оборонную войну, поэтому не наносит и не планирует наносить удары по территории России.

Говорит, что жертв и пострадавших нет, а жителей эвакуируют.

В Белгороде россияне уничтожили жилой дом

В Белгороде от ракетного удара снесло последний этаж многоэтажного дома. Предварительно известно, что упали ракеты оккупантов или их сбивала российские ПВО.

Интересно, перед этим пророссийские телеграм-каналы заявляли, что зафиксирован неудачный запуск ракеты в Белгороде. Однако за считанные минуты сменили риторику, заявив, что якобы Украина "нанесла удар" по многоэтажке.

Губернатор Белгородской области опубликовал фотографии инцидента, но быстро удалил. Он обвинил в обстреле украинских военных.

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