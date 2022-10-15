Спершу жителі області повідомили про гучні звуки вибухів, потім фото пожежі з'явились у телеграм-каналах. Про те, що горить саме нафтобаза – припускали майже відразу. Згодом губернатор області Гладков підтвердив це.

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Гладков традиційно заявив про обстріл, мовляв, один зі снарядів поцілив у нафтобазу на території Бєлгородського району та опублікував фото зблизька.



Масштаби пожежі на нафтобазі у Бєлгороді / Фото телеграм-канали