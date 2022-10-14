Так, ввечері 14 жовтня у Бєлгороді сталася бавовна на ТЕЦ. Частина міста опинилася без світла. Про це повідомляє 24 канал.

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Росіяни вразили ТЕЦ, обстрілюючи Харків

Моніторингова група повідомляє, що росіяни самі ж обстріляли свою ТЕЦ. Щоправда, скоріше за все, випадково. Так, з 10 запущених у бік Харкова ракет, всі 10 вибухнули у повітрі, випадково уразивши Білгородську ТЕЦ "Луч".

Натомість російські пропагандистські канали вже починають говорити, що станцію нібито обстріляли ЗСУ.

Момент прильоту по ТЕЦ у Бєлгороді:

Пожежа на ТЕЦ "Луч":

Влада Бєлгорода підтвердила пожежу на станції

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що горить підстанція 110 кВт. Він заявив, що це трапилось "після обстрілу" міста.

Максимально швидко постараємось усунути наслідки. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин. Водопостачання в нормі насоси перейшли на інші лінії споживання,

– заявив Гладков.

У Бєлгороді горить ТЕЦ: фото

Згодом окупанти повідомили, що ліквідували пожежу. Фахівці розпочали перепідключення.

Ймовірно, світло жителям знеструмлених районів дадуть завтра. Натомість бєлгородці у місцевих чатах вже вирішують, що їм потрібно запасатися їжею, водою, ліхтариками та свічками.

Довідка. Це вже другий подібний інцидент. 8 вересня в електричну підстанцію в Бєлгороді влучила ракета, яку окупанти запускали по Україні. Після цього у місті почалися проблеми з електропостачанням.

У всіх школах регіону оголосять канікули

Через проблеми з електроенергією влада Бєлгородської області вирішила оголосити канікули у всіх школах регіону з понеділка, 17 жовтня.

Це все карма – з Бєлгорода знову були прильоти по Харківщині

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. З російського Бєлгорода окупанти випустили 5 ракет. За попередніми даними медиків, потерпілих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів.

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