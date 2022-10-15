Окупанти повідомляють про "бавовну" відразу в декількох містах Криму, пише 24 канал. "Бавовна" була у Севастополі, Новофедорівці, Євпаторії та в Саках.

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"Бавовна" була у Севастополі та Новофедорівці

Російські загарбники заявляють, що у вище названих містах буцімто спрацювала ППО. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також він поширив відео "бавовни" у Севастополі.

"Бавовна" у Севастополі: відео

У тимчасово окупованому Севастополі публікують відео запуску ракети з корабля, після чого було чути звуки "бавовни". Ймовірно, це ППО.

Ймовірно, у Севастополі працює ППО: відео

Близько 14:35 з'явилася інформація, що над західним узбережжям Криму працює ППО окупантів.

Окупанти кажуть, що ППО працює у "тренувальному режимі"

Слід зазначити, що окупанти раптом заявили, що ППО працює у "тренувальному режимі". Відповідну заяву зробив гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв. Він стверджує, що ППО в Козачій бухті працює у "тренувальному режимі"

Разом з тим, у мережі припускають, що на кадрах, які публікують місцеві, насправді не робота ППО, а пуск ракети по Україні. Повідомляється, що після удару ракетні комплекси начебто змінили дислокацію. Близько 14:30 у південних регіонах України дійсно оголошували повітряну тривогу.

На Харківщині повітряна тривога, коли в Бєлгороді ніби працює ППО

Близько 14:45 у мережі повідомили, що ППО працює у російському місті Бєлгород.

При цьому о 14:49 повітряну тривогу оголосили у Харкові та Харківській області. Як відомо, Харківщина межує з Бєлгородською областю.

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