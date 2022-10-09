Терміни ремонту Кримського мосту, на якому 8 жовтня стався вибух, в ефірі телемарафону прокоментував радник глави МВС Вадим Денисенко. Він заявив, що відремонтувати автомобільне полотно протягом одного – двох тижнів неможливо.

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Автомобільне полотно можуть відновити через 3 місяці

Денисенко наголосив, що заяви росіян, що вони зможуть відремонтувати три прольоти, які впали, – це абсолютна брехня.

За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць – півтора,

– сказав радник очільника МВС.

Крім того, на відновлення мосту вплине й погода, оскільки у період листопад – лютий у Керченській протоці бувають шторми високого рівня. Як підкреслив Денисенко, проводити ремонт під час шторму фактично нереально.

"Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через 3 – 5 місяців. Маю на увазі автомобільне полотно", – заявив Денисенко.

При цьому радник глави МВС наголосив, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту. Окупанти запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запустити товарні – поки не відомо.

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