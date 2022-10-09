Терміни ремонту Кримського мосту, на якому 8 жовтня стався вибух, в ефірі телемарафону прокоментував радник глави МВС Вадим Денисенко. Він заявив, що відремонтувати автомобільне полотно протягом одного – двох тижнів неможливо.
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Автомобільне полотно можуть відновити через 3 місяці
Денисенко наголосив, що заяви росіян, що вони зможуть відремонтувати три прольоти, які впали, – це абсолютна брехня.
За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць – півтора,
– сказав радник очільника МВС.
Крім того, на відновлення мосту вплине й погода, оскільки у період листопад – лютий у Керченській протоці бувають шторми високого рівня. Як підкреслив Денисенко, проводити ремонт під час шторму фактично нереально.
"Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через 3 – 5 місяців. Маю на увазі автомобільне полотно", – заявив Денисенко.
При цьому радник глави МВС наголосив, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту. Окупанти запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запустити товарні – поки не відомо.
Вибух на Кримському мосту: головне
- Рано-вранці 8 жовтня на Кримському мосту прогримів потужний вибух, унаслідок якого міст став частково непридатним для проїзду. У ЗМІ з'явилася інформація, що за підривом Кримського мосту можуть стоять українські спецслужби, зокрема СБУ.
- Однак в Офісі Президента України переконують, що вибух на Кримському мосту – це спецоперація російських силовиків, які таким чином починають своє протистояння.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що за організацією підриву мосту може стояти саме Росія. Причиною вибуху на Кримському мості, як сказав Подоляк, можуть бути внутрішні протистояння у Кремлі.
- У ЗСУ пояснили, що знищення мосту через Керченську протоку завадить росіянами не тільки перекидати сили, але й забирати поранених з поля бою.
- У розвідці Міноборони Британії заявили, що порушення пропускної спроможності Кримського мосту матиме значний вплив на здатність Росії підтримувати свої війська на Півдні України.
- Після вибуху на Кримському мосту Владімір Путін терміново скликає Раду безпеки Росії. Путін назвав вибух на мості нібито терактом проти цивільної інфраструктури Росії.
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