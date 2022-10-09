Срок ремонта Крымского моста, на котором 8 октября произошел взрыв, в эфире телемарафона прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он заявил, что отремонтировать автомобильное полотно в течение одной – двух недель невозможно.

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Автомобильное полотно могут восстановить через 3 месяца

Денисенко подчеркнул, что заявления россиян, что они смогут отремонтировать три упавших пролета, – это абсолютная ложь.

По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца – полутора,

– сказал советник главы МВД.

Кроме того, на восстановление моста повлияет и погода, поскольку в ноябре – феврале в Керченском проливе бывают штормы высокого уровня. Как подчеркнул Денисенко, делать ремонт во время шторма фактически нереально.

"Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через 3 – 5 месяцев. Имею в виду автомобильное полотно", – заявил Денисенко.

При этом советник главы МВД подчеркнул, что пока не ясно, в каком состоянии железнодорожное полотно Крымского моста. Оккупанты запустили только пассажирские поезда, а когда смогут запустить товарные – пока неизвестно.

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