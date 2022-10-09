Вибух на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, пролунав близько 6:00. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.

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У Білому домі відреагували на вибух на Кримському мості

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США продовжуватимуть озброювати Україну, однак від прямих коментарів щодо вибуху на Кримському мосту він відмовився.

У нас насправді більше немає чого додати до повідомлень про вибух на мосту. Що я можу вам сказати, це те, що пан Путін почав цю війну, і пан Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни,

– зазначив Кірбі.

За його словами, обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення війни, однак Путін не виявляє жодної зацікавленості у цьому.

"Швидше навпаки. Призвавши сотні тисяч резервістів, політично анексувавши або принаймні намагаючись анексувати чотири території України, він продемонстрував усі ознаки того, що він подвоює ставки", – додав речник.

Кірбі зауважив, що саме тому представники США майже щодня спілкуються з українцями. Водночас Сполучені Штати не помічають жодних ознак того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю. За словами речника Білого дому змінювати стратегічну позицію США немає причин.

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Підрив Кримського моста: коротко

Після "бавовни" на Кримському мосту Путін вирішив терміново зібрати Радбез. Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Відповідну заяву зробив прессекретар кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков.

Також Путін підписав указ про посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку. Повноваження щодо організації та координації заходів захисту поклали на ФСБ.

В американському інституті вивчення війни вважають, що цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту призначать Міноборони Росії, щоб зняти провину з Путіна.

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