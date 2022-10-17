Про це 24 каналу розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Вона також зазначила, що на жаль, внаслідок ранкової атаки по Києву вже є 4 людини, які загинули.

Читайте також Київ атакували дрони-камікадзе: кількість загиблих зросла

За словами речниці ДСНС, вдалось врятувати 19 осіб, роботи щодо розбору завалів та пошуку постраждалих досі не завершені. Тому, поки не відомо, скільки людей могли перебувати у будинку на момент атаки.

Щодо підвального приміщення у будинку, який зазнав руйнувань – не можна прокоментувати, поки не відомо чи він там був та у якому стані. Але поруч із цим будинком є паркінг та інші підвальні приміщення, де ховалися рятувальники під час атаки дронами-камікадзе,

– зазначає Світлана Водолага.

За її словами, ДСНСники працювали над ліквідацією наслідків попередньої атаки, це було ризиковано для життя.

Що відомо про наслідки ще однієї масованої атаки Києва 17 жовтня: дивіться відео

"Але ці укриття допомогли, тому всі залишились неушкодженими. Якби мешканці будинку спустились бодай на паркінг, це могло б врятувати їм життя", – каже вона.

Бережіть себе під час сигналів про повітряну тривогу

Нагадуємо вам, що потрібно обов'язково реагувати на сигнал повітряної тривоги та спускатись у безпечне місце. Також варто пам'ятати, що найбезпечніше там, де вас захищає якомога більше стін. Для укриття підходить також підземний паркінг чи підвал будинку.

Пам'ятайте, що росіяни – підступний ворог та їх мета у тому, аби посіяти паніку і страх серед цивільного населення. Не ігноруйте сирени, будь ласка, бережіть себе.