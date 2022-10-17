Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага. Она также отметила, что к сожалению, в результате утренней атаки по Киеву уже есть 4 погибших человека.

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По словам спикера ГСЧС, удалось спасти 19 человек, работы по разбору завалов и поиску пострадавших до сих пор не завершены. Поэтому пока неизвестно, сколько людей могли находиться в доме на момент атаки.

Относительно подвального помещения в доме, потерпевшем разрушения, нельзя прокомментировать, пока не известно, был ли он там и в каком состоянии. Но рядом с этим домом есть паркинг и другие подвальные помещения, где прятались спасатели при атаке дронами-камикадзе,

– отмечает Светлана Водолага.

По ее словам, ГСЧСники работали над ликвидацией последствий предварительной атаки, это было рискованно для жизни.

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"Но эти укрытия помогли, поэтому все остались невредимыми. Если бы жильцы дома спустились хотя бы на паркинг, это могло бы спасти им жизнь", – говорит она.

Берегите себя во время сигналов о воздушной тревоге

Напоминаем вам, что нужно реагировать на сигнал воздушной тревоги и спускаться в безопасное место. Также стоит помнить, что безопаснее всего там, где вас защищает как можно больше стен. Для укрытия подходит также подземный паркинг или подвал дома.

Помните, что россияне – коварный враг и их цель состоит в том, чтобы посеять панику и страх среди гражданского населения. Не игнорируйте сирены, пожалуйста, берегите себя.